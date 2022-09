CNIS. "Festa da Solidariedade" quer ajudar ao reconhecimento público das instituições

Festa da Solidariedade:

A cidade de Viana do Castelo recebe, no próximo dia 24 de setembro, a 15ª Festa da Solidariedade, iniciativa que o presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), padre Lino Maia, encara como “uma oportunidade para se fazer o reconhecimento público das instituições de solidariedade”.

Lino Maia diz à Renascença que a festa, organizada pela CNIS em parceria com várias uniões distritais e regionais, "é também um apelo para que de facto o povo português considere a sorte do seu próximo como a sua própria sorte e que todos nós demos as mãos para que este sector solidário continue a ser a grande mais valia de Portugal”.

"Esta é uma oportunidade para que se faça o reconhecimento público das instituições de solidariedade", adianta.

"Portugal tem o que mais nenhum outro país tem: o envolvimento da comunidade na solução dos problemas humanos e na proteção social", sublinha o presidente da CNIS.