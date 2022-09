Papa envia representante ao funeral de Isabel II

O Vaticano informou, esta sexta-feira, que o Papa Francisco não estará presente no funeral de Isabel II, em Londres, que será realizado na próxima segunda-feira. O Papa regressou na quinta-feira a Roma, após três dias de visita ao Cazaquistão.

"O Reverendíssimo Paul R. Gallagher, secretário para as relações com Estados e Organizações Internacionais, representará o Papa Francisco no funeral de Sua Majestade a Rainha Isabel II, na Abadia de Westminster, na segunda-feira, 19 de Setembro de 2022", refere o comunicado.

Isabel II morreu a 8 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

Na segunda-feira, terá lugar um funeral de Estado com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais.

A urna com o corpo da Rainha será, finalmente, depositada, durante um evento privado para reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.