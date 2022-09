Igrejas europeias apelam à UE para intervir no conflito entre a Arménia e o Azerbaijão

A Conferência das Igrejas Europeias está preocupada com o “renovado conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, desencadeado a 12 de setembro”, e apela à União Europeia para implementar todos os esforços no sentido de “evitar uma maior escalada e restabelecer um cessar-fogo favorável à busca de uma paz duradoura”.

Em carta enviada a Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, as Igrejas pedem um maior empenho da UE no sentido de “garantir a todas as pessoas que vivem na região a proteção e o gozo dos direitos humanos”.

Já no dia 13 de setembro, o Conselho Ecuménico de Igrejas (CMI) tinha lançado um apelo conjunto com vista ao cessar das hostilidades entre as forças do Azerbaijão e da Arménia, instando ao diálogo para resolver as inúmeras questões não resolvidas após o conflito de dois anos.

As Igrejas também recorreram ao presidente da OCDE, Zbigniew Rau, a quem pediram que faça “todo o possível para evitar qualquer abuso cínico da atual situação geopolítica”.

Às comunidades religiosas é pedido um maior envolvimento no processo de busca de uma reconciliação duradoura.