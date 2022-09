Fátima. Renovamento Carismático reúne-se em assembleia nacional

O Movimento Renovamento Carismático Católico reúne-se em assembleia nacional, a partir desta sexta-feira e até domingo, no auditório Paulo VI, em Fátima.

O tema da assembleia é tirado da segunda carta de São Paulo aos Coríntios: “Mas graças sejam dadas a Deus, que, em Cristo, nos conduz sempre em seu triunfo e, por nosso intermédio, difunde em toda a parte o perfume do seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom odor de Cristo”.

Para o coordenador nacional do movimento, depois de dois anos de pandemia, esta vai ser uma oportunidade de reencontro dos elementos que integram o movimento com alguns que se afastaram.

José Luís Oliveira disse à Renascença que “nestes dois anos de pandemia, houve elementos que partiram e que desanimaram, por isso é altura de sermos conduzidos a este triunfo, a esta alegria da vitória” e, "no meio de uma sociedade tão nauseabunda, e às vezes sem odor, nós sermos este bom odor de Cristo, porque é o perfume do Espírito Santo”.

Na assembleia, participarão D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa, o presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, D. Nuno Silva Dias, e o presidente do Renovamento Carismático Católico do Brasil, Vinícius Simões.

A iniciativa começa esta sexta-feira, às 21h30, com a intervenção “A equipa de serviço diocesana como garante da unidade dos seus grupos de oração”, com Vinícius Simões e José Luís Oliveira.

No sábado, o programa começa com o acolhimento, louvor e oração, às 10h00, pelas Dioceses dos Açores, Madeira e Aveiro, e, uma hora depois o primeiro tema, apresentado pelo presidente do RCC Brasil. A partir das 16h00, decorrem quatro painéis sobre temas como “Dinâmica do grupo de oração como célula fundamental do RCC” e “A coordenação de grupos de oração”.