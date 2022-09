Cáritas promove semana de formação

A Cáritas Portuguesa promove nos dias 20 a 23 de setembro, no Seminário Diocesano de Leiria, a IV Semana de Formação Cáritas destinada aos diferentes níveis de intervenção na família Cáritas: nacional, diocesano e paroquial.

Segundo a instituição da Igreja, a iniciativa “é parte integrante do Plano Estratégico da Cáritas em Portugal e foi pensada para dar resposta às necessidades que se sentem quer ao nível do conhecimento geral sobre a Cáritas (o que somos, qual a nossa identidade e missão) nacional, mas também na sua dimensão europeia e internacional”.

“Ao mesmo tempo pretende através de diferentes ‘workshops’ e conferências proporcionar uma reflexão conjunta, debate e partilha de boas práticas a partir de realidades distintas”, acrescenta a organização em comunicado.

A semana de formação conta com a participação de 16 Cáritas diocesanas, estimando-se a presença de mais de uma centena de pessoas. Os trabalhos serão acompanhados por D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

De acordo com a Cáritas Portuguesa, “perante a atual realidade e as muitas mudanças sociais, económicas e políticas”, a instituição “depara-se com a necessidade de responder a novas realidades e problemáticas que são comuns ao nível da rede nacional”.

Neste contexto - acrescenta - a Semana de Formação Cáritas é também uma “oportunidade de encontrar caminhos comuns e metodologias de trabalho que possam promover a rentabilização de recursos e de sinergias procurando a melhoria contínua do serviço de ação social da Igreja Católica em Portugal”.

A missão Cáritas é desenvolvida por mais de 1.500 colaboradores nas 20 Cáritas diocesanas, com o envolvimento de cerca de 5.000 voluntários.