"Nem que seja com o agressor". Papa disponível para entrar num diálogo que ponha fim à guerra na Ucrânia

O Papa Francisco diz-se disponível para dialogar com qualquer país em guerra, “mesmo que país seja com o agressor”.

Falando aos jornalistas sobre o conflito na Ucrânia, a bordo do avião papal onde regressou da viagem de três dias ao Cazaquistão, Francisco defendeu que, por mais difícil que seja, é fundamental “dar oportunidade de diálogo a todos, porque no diálogo há sempre a possibilidade de as coisas poderem mudar”.

“Às vezes, cheira mal, mas deve-se fazer”, rematou o Papa.

Após uma visita papal em que a paz, sobretudo na Ucrânia, esteve no centro da maior parte das intervenções, Francisco admitiu ser “moralmente aceitável” o fornecimento de armas a uma nação para que ela possa exercer o seu direito à legítima defesa.

“Esta é uma decisão política que pode ser moral, moralmente aceitável, mas que pode ser imoral se a fazem com a intenção provocar mais guerra ou de vender mais armas. A motivação é o que, em grande parte, qualifica a moralidade deste ato.

Defender-se, não só é lícito, mas é expressão de amor à pátria”, afirmou o Papa.

“Política em Itália? Não a percebo”

Do particular para um plano mais geral, Francisco fez considerações sobre a qualidade da política na Europa.

O ponto de partida foi uma pergunta sobre as eleições em Itália, marcadas para 25 de setembro, e o facto de as sondagens apontarem para uma vitória expressiva da coligação de centro-direita, liderada pelos ultranacionalistas de Giorgia Meloni.

“Política em Itália? Não a percebo: 20 governos em 29 anos é um pouco estranho, mas cada um dança o tango à sua maneira”.

Para o Papa, as lideranças europeias deviam “manter o nível da alta política, não a política de baixo nível que não ajuda nada e até derruba o Estado e empobrece-o”, respondeu o Papa que salientou que os políticos europeus deviam dar mais atenção a questões como a demografia, o desenvolvimento industrial e natural e os problemas dos migrantes”, disse.