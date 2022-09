Francisco pede aos bispos que abram espaço para os leigos. "Far-vos-á bem, para que as comunidades não se tornem rígidas"

O Papa Francisco pede aos bispos e sacerdotes que deem “espaço aos leigos”, lembrando que “somos todos discípulos do Senhor, todos essenciais, todos com igual dignidade”.

“Não só os bispos, os sacerdotes e os consagrados, mas todos os batizados foram imersos na vida de Cristo e n’Ele”, sublinhou Francisco no encontro desta manhã, na Catedral Mãe de Deus do Perpétuo Socorro, em Nursultan.

“Deve dar-se espaço aos leigos: far-vos-á bem, para que as comunidades não se tornem rígidas, nem se clericalizem”, acrescentou.

Para o Papa, esse é o caminho para uma Igreja voltada para o futuro, “participativa e corresponsável (…) capaz de sair ao encontro do mundo, porque treinada em comunhão”.

Francisco considera, aliás, que, através do contacto com o Evangelho, “aprendemos a passar do egoísmo ao amor incondicional (…) que nos impede a tornar-nos homens e mulheres de comunhão e de paz, que semeiam o bem onde quer que se encontrem”.

Por outro lado, o Papa insistiu, também, na ideia de que os bispos não devem comportar-se como “administradores do sagrado ou polícias preocupados em fazer respeitar as normas religiosas, mas pastores próximos do povo, ícones vivos do coração compassivo de Cristo”.