"Precisamos da religião para responder à sede de paz no mundo"

O Papa Francisco renovou o pedido para que a Humanidade se empenhe na busca da paz, não através das armas ou das ameaças, mas "com os únicos meios abençoados pelo Céu e dignos do homem: o encontro, o diálogo, as negociações pacientes, que se levam por diante a pensar particularmente nas crianças e nas jovens gerações” que encarnam a esperança de uma paz que seja promovida através da educação.

“Invistamos, por favor, nisto! Não nos armamentos, mas na instrução”, apelou o Papa no discurso que proferiu esta quarta-feira, na abertura do 7.º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais, no Palácio da Independência, em Nursultan.

Francisco lembrou que não há justificação para a violência, muito menos por razões religiosas: “Não permitamos que o sagrado seja instrumentalizado por aquilo que é profano. O sagrado não seja suporte do poder e o poder não se valha de suportes de sacralidade! Deus é paz, e sempre conduz à paz, nunca à guerra”.

Este congresso, que se realiza a cada três anos, foi inspirado na visita de João Paulo II ao Cazaquistão, em setembro de 2001, poucos dias depois do ataque às torres gémeas de Nova Iorque. Vinte e um anos depois, Francisco regressou à memória dos trágicos atentados e pediu às lideranças religiosas que se libertem do que classificou como “conceções redutoras e ruinosas que ofendem o nome de Deus com rigidez, extremismos e fundamentalismos, e o profanam por meio do ódio, do fanatismo e do terrorismo, desfigurando inclusive a imagem do homem”.

“Precisamos da religião para responder à sede de paz”

Perante mais de 100 delegações de líderes religiosos de 60 países, reunidas para dialogar sobre o papel das religiões no desenvolvimento espiritual e social da humanidade após a pandemia, Francisco classificou a liberdade religiosa como “um direito fundamental, primário e inalienável, que é preciso promover em todos os lugares e que não se pode limitar apenas à liberdade de culto”.

Para o Papa, o desprezo pela religião por parte de alguns estados, e que está documentado nos livros de História, é algo que deve pertencer ao passado.

“As religiões não são problema, mas parte da solução para uma convivência mais harmoniosa. Precisamos da religião para responder à sede de paz do mundo e à sede de infinito que habita o coração de cada homem. Por isso, condição essencial para um desenvolvimento verdadeiramente humano e integral é a liberdade religiosa”, lembrou Francisco.

No seu discurso, o Papa propôs, ainda, a fraternidade por oposição aos egoísmos: “só crescemos com os outros e graças aos outros”. E, logo de seguida, recordou o Cazaquistão como ponto de passagem e de encontro de povos e de culturas, onde, ao longo dos tempos, se entrelaçaram histórias, ideias, crenças e esperanças.

“Possa o Cazaquistão continuar a ser uma terra de encontro entre quem está distante. Possa abrir uma nova rota de encontro, centrada sobre as relações humanas: no respeito, na honestidade do diálogo, no valor imprescindível de cada um, na colaboração; uma rota fraterna para caminhar juntos rumo à paz”, exortou.