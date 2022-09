O Papa celebra missa na Praça da Expo, em Nur Sultã, a capital no Cazaquistão, para os fiéis católicos do Cazaquistão e de outros países vizinhos. Confirmada também a presença de um grupo de católicos russos que partiram em peregrinação desde Moscovo, com várias etapas na Sibéria e em Karaganda.

A maioria religiosa no Cazaquistão é muçulmana (cerca de 70%) e os cristãos são uma minoria, com 25% de ortodoxos e apenas 1% de católicos.



Saiba o que leva o Papa Francisco ao Cazaquistão.