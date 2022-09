A paz encontra-se "não nos armamentos, mas na instrução", lembra Francisco

“Possa o Cazaquistão continuar a ser uma terra de encontro entre quem está distante. Possa abrir uma nova rota de encontro, centrada sobre as relações humanas: no respeito, na honestidade do diálogo, no valor imprescindível de cada um, na colaboração; uma rota fraterna para caminhar juntos rumo à paz”, exortou.

No seu discurso, o Papa propôs, ainda, a fraternidade por oposição aos egoísmos: “só crescemos com os outros e graças aos outros”. E, logo de seguida, recordou o Cazaquistão como ponto de passagem e de encontro de povos e de culturas, onde, ao longo dos tempos, se entrelaçaram histórias, ideias, crenças e esperanças.

Este congresso, que se realiza a cada três anos, foi inspirado na visita de João Paulo II ao Cazaquistão, em setembro de 2001, poucos dias depois do ataque às torres gémeas de Nova Iorque. Vinte e um anos depois, Francisco regressou à memória dos trágicos atentados e pediu às lideranças religiosas que se libertem do que classificou como “conceções redutoras e ruinosas que ofendem o nome de Deus com rigidez, extremismos e fundamentalismos, e o profanam por meio do ódio e do fanatismo, desfigurando inclusive a imagem do homem”.

“Invistamos, por favor, nisto! Não nos armamentos, mas na instrução”, apelou o Papa no discurso que proferiu esta quarta-feira, na abertura do 7.º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais, no Palácio da Independência, em Nursultan.

O Papa Francisco renovou o pedido para que a Humanidade se empenhe na busca da paz, não através das armas ou das ameaças, mas "com os únicos meios abençoados pelo Céu e dignos do homem: o encontro, o diálogo, as negociações pacientes, que se levam por diante a pensar particularmente nas crianças e nas jovens gerações” que encarnam a esperança de uma paz que seja promovida através da educação.

O papel das religiões após a pandemia

Para o Papa Francisco, a pandemia é um dos grandes desafios globais que convoca as religiões.

“A Covid-19 colocou-nos a todos no mesmo plano”, sublinhou Francisco que, contudo, avisou que “agora não podemos delapidar aquela necessidade de solidariedade que sentíamos, prosseguindo como se nada tivesse acontecido, sem nos deixarmos interpelar pela exigência de enfrentar juntos as urgências que a todos dizem respeito. A isto, não devem ficar indiferentes as religiões: são chamadas a estar na vanguarda, a ser promotoras de unidade face às provas que arriscam a família humana a dividir-se ainda mais”.

No contexto pós-pandémico, o Papa lembrou ainda que o cuidado dos crentes só será pleno se começar na “escuta dos mais vulneráveis”, dando “voz aos mais frágeis”, fazendo “eco de uma solidariedade global que diga respeito em primeiro lugar a eles, aos pobres, aos necessitados que mais sofreram com a pandemia, tendo esta posto prepotentemente a descoberto a iniquidade das desigualdades no planeta”.

Exemplo disso, prosseguiu Francisco, é a desigualdade no acesso às vacinas: “O maior fator de risco do nosso tempo continua a ser a pobreza”, concluiu.

"É mais fácil suspeitar do estrangeiro do que conhecê-lo e compreendê-lo"

Associada à pobreza, a problemática dos migrantes e dos refugiados também mereceu a atenção do Papa.

Francisco desafiou todos os representantes religiosos para que promovam o “acolhimento fraterno” por oposição à “grande fadiga para aceitar o ser humano”.

O Papa lembrou que “todos os dias são descartados nascituros e crianças, migrantes e idosos. Muitos irmãos e irmãs morrem sacrificados no altar do lucro” perante a indiferença da sociedade.

Perante o êxodo de zonas do globo mais desfavorecidas para lugares com promessas de uma vida melhor, Francisco pede “soluções partilhadas e clarividentes”.

“É mais fácil suspeitar do estrangeiro, acusá-lo e condená-lo do que conhecê-lo e compreendê-lo. Mas é nosso dever lembrar que o Criador, que vela sobre os passos cada criatura, nos exorta a ter um olhar semelhante ao d’Ele, um olhar que reconheça o rosto do irmão”. A língua cazaque convida a este olhar acolhedor: nela, o termo ‘amar’ significa, literalmente, ter um olhar bom sobre alguém”, rematou.

Francisco falou, ainda, do desafio de se preservar a natureza - o cuidar da Casa Comum -, perante a inevitabilidade das alterações climáticas. "É preciso protegê-la, para que não fique sujeita às lógicas do lucro, mas seja preservada para as gerações futuras, em louvor do Criador”.

Após este discurso na abertura do 7.º Congresso de Líderes Religiosos Mundiais e Tradicionais, esta quarta-feira a agenda do Papa inclui, ainda, encontros privados com líderes religiosos, no Palácio da Independência, em Nursultan.

Ao final da manhã, em Portugal – 16h45 no Cazaquistão – Francisco vai celebrar uma missa na Praça Expo.