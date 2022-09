Líbano. Fundação AIS lança campanha para que 22 mil crianças possam regressar à escola

Face ao agravamento da situação no Líbano, com o país a sucumbir a uma gigantesca crise económica e política, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) está a promover uma campanha de solidariedade para que 22 mil crianças possam regressar à escola.

“Imagina-se a angústia dos pais, que não conseguem sequer providenciar uma alimentação normal para os seus filhos, terem de lhes comprar agora as coisas básicas para que as crianças possam começar as suas aulas. Face a esta realidade e em resposta a um apelo dirigido pelas Irmãs Maronitas da Sagrada Família, a Fundação AIS em Portugal decidiu avançar com uma campanha de apoio a cerca de 22 mil crianças que frequentam as 89 escolas desta congregação da Igreja existentes no Líbano”, explica fundação pontifícia em comunicado.

Segundo dados da ONU, cerca de 80 por cento dos libaneses vivem já abaixo do limiar de pobreza, o que se explica também pela inflação galopante, que levou à miséria quase todas as famílias e faz escassear à mesa os bens essenciais, a começar pelo pão.

Na base desta campanha da AIS, que procura mobilizar os benfeitores e amigos da instituição em Portugal, está uma mensagem enviada pela Irmã Dalila Hoyek, das Irmãs Maronitas da Sagrada Família.

“O que a irmã Dalila nos pede é que apoiemos estas suas crianças, todas elas de famílias cristãs muito pobres, para que cada uma possa ter um cabas escolar básico, com lápis, esferográficas, cadernos, borrachas… e também uma Bíblia. Apenas isso. Pode parecer pouco, mas para estas crianças será extraordinário”, refere Catarina Martins de Bettencourt, diretora do secretariado português da AIS.

A responsável da Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal sinaliza que as crianças libanesas vão começar agora o ano escolar, “mas as suas famílias são tão pobres, tão pobres, que não têm dinheiro para comprar comida, quanto mais para o material escolar para os seus filhos”.

“É aqui que entramos nós. É aqui que contamos, uma vez mais, com a sua enorme generosidade. A educação destas crianças cristãs depende também de nós”, diz a diretora da AIS.

Cada cabaz escolar que a fundação pontifícia pretende entregar a cada criança libanesa tem os artigos básicos para o arranque das aulas: cadernos, esferográficas, lápis, borrachas, tesoura, afia-lápis, régua e esquadro, mas também plasticina, cola e uma Bíblia.

A campanha que inclui todos os 23 secretariados internacionais da AIS insere-se numa iniciativa mais vasta, em favor do Líbano.