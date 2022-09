🔴 Em direto. Papa chega ao Cazaquistão

O Papa inicia esta terça-feira a sua primeira visita ao Cazaquistão, que apresentou como “peregrinação de paz”, ao encontro de responsáveis religiosos de todo o mundo.

Francisco visita a capital cazaque durante três dias, participando no VII Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.

A chegada do Papa a Nursultan, capital do Cazaquistão, estava marcada para as 17h45 (12h45 em Lisboa), mas a viagem foi mais rápida e o avião pelas 12h20 (hora de Lisboa).

Francisco será recebido no Palácio Presidencial; às 19h30 locais, decorre o encontro com as autoridades, representantes da sociedade civil e do corpo diplomático, na “Qazaq Concert Hall”.

Saiba o que leva o Papa Francisco ao Cazaquistão.