D. José Cordeiro. “Somos chamados a perdoar a quem nos ofendeu e a alcançar a paz”

Dos céus, uma chuva copiosa que caiu durante toda a manhã e que para muitos peregrinos “foi uma bênção em tempos de seca”. Do altar do santuário de Fátima, as palavras de D. José Cordeiro, arcebispo de Braga, que presidiu à peregrinação internacional deste 13 de setembro, e que recordou que “somos chamados a perdoar a quem nos ofendeu e a alcançar a paz para [..] sermos felizes”.



“A misericórdia implica obras. A fé pede-nos que sejamos capazes de passar das obras de misericórdia a misericórdia das obras”, referiu o prelado que, pela primeira vez, desde que foi nomeado arcebispo de Braga, em dezembro do ano passado, preside a uma peregrinação internacional aniversária em Fátima.

Testemunha da ternura

Nesta peregrinação, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, e na qual participaram 34 grupos de peregrinos oriundos de 143 países, D. José Cordeiro sublinhou que “a Igreja é chamada a ser cada vez mais testemunha da misericórdia e da ternura".

"Na mudança de época que vivemos com todas as crises económicas, políticas, sociais, ecológicas e eclesiais, faz-nos bem peregrinar para ir em busca do essencial da vida", referiu na homilia.

E acrescentou: “O peregrino é alguém que caminha e espera o encontro. Por sua vez, o encontro é a essência da fé no Amor a Cristo. Por isso, também os caminhos de Fátima são apenas uma etapa no caminho da vida em Cristo".