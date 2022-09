Papa aos jovens. Todos juntos em Lisboa para “um novo recomeço”

O Papa Francisco convocou, esta segunda-feira, os jovens de todo o mundo para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa, no próximo ano.

“Sonho, queridos jovens, que na JMJ possais experimentar novamente a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e as irmãs. Depois dum prolongado período de distanciamento e separação, em Lisboa – com a ajuda de Deus – reencontraremos juntos a alegria do abraço fraterno entre os povos e entre as gerações, o abraço da reconciliação e da paz, o abraço duma nova fraternidade missionária!”, escreve o Papa.

Na mensagem para a XXXVII Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada na Solenidade de Cristo Rei, no dia 20 de novembro próximo, nas Igrejas particulares espalhadas pelo mundo, com o tema «Maria levantou-se e partiu apressadamente», Francisco assinala que este é o tempo de os jovens se levantarem e partirem ao encontro do outro, desejando que “o Espírito Santo acenda no coração dos jovens o desejo de se levantarem e a alegria de caminharem todos juntos, em estilo sinodal, abandonando falsas fronteiras”.