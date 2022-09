O que leva o Papa Francisco ao Cazaquistão?

Nesta terça-feira, dia 13, o Papa Francisco realiza uma viagem de três dias a Nur-sultan, capital do Cazaquistão, para participar no Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. “Será uma ocasião para encontrar muitos representantes religiosos e dialogar como irmãos, animados pelo desejo comum de paz. Paz de que o nosso mundo está sedento”, disse Francisco no final do Angelus de domingo, onde pediu orações por esta “peregrinação de paz”.



Neste congresso, com mais de 110 delegados, participam os líderes das principais religiões do mundo e, além dos discursos oficiais, o programa inclui momentos de encontro pessoal entre os participantes. Inicialmente, esteve previsto um encontro entre o Papa e o patriarca ortodoxo de Moscovo mas, durante o verão, o patriarca Kiril mudou de ideias e cancelou a sua presença no Cazaquistão.

Este país da Ásia Central, sem acesso ao mar, destaca-se pela sua localização geo-estratégica, numa encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente e importantes fronteiras com a Rússia e a China. Só com a vizinha Rússia, o Cazaquistão está separado por uma fronteira de sete mil quilómetros, uma das maiores fronteiras terrestres do mundo.

“Desde a sua independência, este país tenta construir a sua identidade segundo certos valores, entre os quais a paz e a harmonia religiosa entre todas as religiões, etnias ou nacionalidades”, afirmou recentemente o Monsenhor José Sierra, em conferência de imprensa.

O bispo de Almaty e presidente da conferência episcopal do Cazaquistão sublinhou que “o Papa valoriza muito a ideia de se buscar a paz e a concórdia entre todos e vem, precisamente, apoiar esta busca da identidade do país, cujos valores se apoiam na paz e na harmonia religiosa, entre todas as religiões, etnias ou nacionalidades”.

Religiões pela paz

Apesar do contexto ensombrado pela guerra na Ucrânia, a presença do Papa é importante. ”Não é só por causa da Ucrânia e da Rússia, mas tem a ver com a geopolítica mundial. Isto não é só para o Cazaquistão, é para todo o mundo”, refere o prelado. Porque “sempre que as religiões se comprometem pela paz mundial e por criarem uma fraternidade, o resultado é mais eficaz do que muitas instituições a nível internacional”, conclui o Monsenhor Sierra.