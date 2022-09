D. Américo Aguiar quer “o continente da esperança presente em Portugal” na JMJ 2023

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, faz um balanço positivo da jornada no Brasil, que termina esta segunda-feira, para divulgar a Jornada Mundial da Juventude. “Nós viemos ao encontro do continente da esperança, naquilo que é o desejo e a vontade de querermos que os jovens brasileiros acolham o nosso convite e o convite do Papa Francisco para estarem na Jornada Mundial da Juventude”, destaca o bispo auxiliar de Lisboa. De acordo com D. Américo Aguiar, a comitiva portuguesa andou do sul até ao norte, do interior ao litoral, nas metrópoles, que são maiores que Portugal, naquilo que é a sua dimensão geográfica e mesmo também de população”. Ao terminar a peregrinação em Fortaleza, o prelado destaca que tiveram “a experiência do Amazonas, na zona amazónica”, que “vai para além da National Geographic”.

“Nós encontramos pessoas, encontrámos homens e mulheres com sonhos, com projetos, com vidas, com dificuldades, mas, também, com muitas oportunidades”, destaca. Segundo o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, “o que é preciso é testemunharmos a esperança junto deles e eles serem capazes de reforçarem essa mesma esperança de cristãos, de católicos, de homens e mulheres de boa vontade que querem fazer caminho em conjunto”. “E foi isso que viemos fazer. Viemos reforçar com confiança este desejo e vontade fraterno, verdadeiramente fraterno, de ter o Brasil presente em Portugal, o continente da esperança presente em Portugal, para nos injetar, para nos reforçar naquilo que é a necessidade e urgência, quer da juventude portuguesa, quer da juventude europeia, quer da juventude do mundo inteiro”, acrescenta.

