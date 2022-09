Papa vai ao Cazaquistão em "peregrinação de paz"

O Papa garantiu, este domingo, no Vaticano que a sua viagem ao Cazaquistão será uma "peregrinação de paz" e pediu a todos que a acompanhem "com a oração". Francisco irá até Nur-Sultan para participar no VII Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. A viagem acontece na próxima terça-feira e tem a duração de três dias.

"Depois de amanhã partirei para uma viagem de três dias ao Cazaquistão, onde participarei no Congresso dos líderes das religiões mundiais e tradicionais", relembra Francisco. "Será uma ocasião para encontrar muitos representantes religiosos e dialogar como irmãos, animados pelo desejo comum de paz. Paz de que o nosso mundo tem sede", diz o Papa, que falou da janela do apartamento pontifício, depois da recitação da oração do Ângelus.

Antes da sua próxima viagem internacional, a 38.ª, deixa uma "saudação cordial aos participantes", bem como "às autoridades, às comunidades cristãs e a toda a comunidade daquele vastíssimo país". "Agradeço os preparativos e o trabalho realizado com vista à minha visita", enaltece.

Francisco garantiu que também continua a rezar pelo povo ucraniano, "para que o Senhor lhe dê conforto e esperança". O Papa relembrou, igualmente, o "cardeal Krajewski, Prefeito do Dicastério para o serviço da caridade", que "está na Ucrânia para visitar várias comunidades e testemunhar concretamente a proximidade do Papa e da Igreja".