Fátima. Arcebispo de Braga preside à peregrinação de setembro

Segue-se a habitual recitação do Rosário, às 18h30, na Capelinha das Aparições, onde se volta a recitar a oração mariana, às 21h30, num momento que inclui a bênção solene das velas e culmina com a procissão das velas até ao presbitério do Recinto de Oração. Ali, decorrerá a Celebração da Palavra, por D. José Cordeiro, seguindo-se a Procissão do Silêncio.

O programa da peregrinação tem início na tarde de segunda-feira, 12 de setembro, com a procissão eucarística, desde a Basílica da Santíssima Trindade até ao Altar do Recinto de Oração.

O dia 13 de setembro começa com a recitação do Rosário, às 9h00, na Capelinha das Aparições, após a qual a Imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima seguirá em procissão até ao altar do Recinto de Oração, onde D. José Cordeiro presidirá à Missa internacional Aniversária de 13 de junho, às 10h00.

A celebração inclui o momento de bênção aos doentes e termina com a procissão do adeus.

34 grupos inscritos

Para esta peregrinação, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, inscreveram-se, nos serviços do Santuário, quatro grupos de Portugal, um grupo da Alemanha, um grupo da Colômbia, um grupo do Egipto, um grupo da Eslováquia, dois grupos de Espanha, um grupo dos Estados Unidos da América, um grupo da Irlanda, nove grupos de Itália, nove grupos da Polónia, dois grupos do Reino Unido e um grupo das Ilhas Reunião, num total de 34 grupos.

A estes peregrinos juntar-se-ão muitos outros que se deslocarão à Cova da Iria para aquela que é a penúltima peregrinação oficial do ano.