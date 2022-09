Abuso de menores. Mais de 300 novos bispos recebem formação

Mais de 300 novos bispos de todo o mundo participam, este mês de setembro, numa formação anual promovida pelo Vaticano, que, entre vários temas, abrange a gestão de crise com foco nos abusos sexuais de menores.

O curso, dinamizado pelo Dicastério dos Bispos, conta com a participação de 344 prelados, divididos em dois turnos (de 1 a 8 de setembro e de 12 a 19 do mesmo mês).

Esta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu os 154 bispos que participaram na primeira sessão, “um momento de comunhão” e “partilha”, adiantou a Santa Sé, em comunicado.

A formação deste ano, intitulada “Anunciar o Evangelho numa época de mudança e após a pandemia: o serviço dos bispos”, aborda temas como liderança, fraternidade universal e família.

“A ideia que inspirou a organização do curso, este ano, nasceu do desejo de facilitar, para os bispos, uma reflexão colegial sobre o seu ministério no contexto presente da Igreja em caminho sinodal, num mundo abalado por dolorosas mudanças geopolíticas, após dois anos de pandemia. De que pastores precisa hoje o Povo de Deus? Quais são os traços espirituais que devem marcar a sua identidade de crentes e animar a sua caridade pastoral?”, adianta o Vaticano.