Cardeal Patriarca volta a pedir perdão às vítimas de abuso em carta aos fiéis de Lisboa

“Já tive ocasião de explicar o que se fez e continuará a fazer na diocese, para corrigir e prevenir tais casos”, continua o patriarca, referindo-se à carta aberta que divulgou no dia 29 de julho e cujo teor terá comunicado “pessoalmente ao Papa Francisco” , em audiência no dia 5 de agosto.

Numa carta aos diocesanos de Lisboa na abertura de um novo ano pastoral, hoje divulgada no ‘site’ do Patriarcado , D. Manuel Clemente refere que não pode “deixar de aludir às notícias de abusos sexuais que foram aparecendo entretanto”, referentes a casos na diocese por si tutelada.

O cardeal patriarca de Lisboa voltou esta quinta-feira a pedir perdão às vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica, assegurando que a instituição em Portugal “está na primeira linha da resposta a tão grave questão”.

Nesse documento, D. Manuel Clemente assegurava que “desde a primeira hora” deu instruções, no Patriarcado, “para que a Tolerância Zero e a Transparência Total sejam regra conhecida de todos” quanto ao abuso de menores.



Na carta aberta em que procurava esclarecer o que “testemunhou” no caso de um padre acusado de abuso denunciado em 1999 ao anterior patriarca, D. José Policarpo, D.Manuel Clemente disse aceitar que “este caso e outros do conhecimento público, que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje” todos querem “ver implementados”.

Duas décadas depois do caso, o atual patriarca encontrou-se com a vítima, “que não quis divulgar o caso”, pelo que não foi dado conhecimento às autoridades judiciais.

Já no documento de hoje, o cardeal patriarca volta a dirigir “um pedido de perdão institucional e convicto a quem foi vitimado”, garantindo “tudo fazer para que tais casos não se repitam, ou tenham tratamento eficaz (…), seguindo as determinações civis e canónicas”, como diz que tem sido feito também no âmbito da Comissão Diocesana de Proteção de Menores, a trabalhar desde 2019.