​Papa junta cardeais para trocarem ideias em encontro inédito

A convite do Papa, 197 cardeais do mundo inteiro estão reunidos desde esta segunda-feira, no Vaticano, para um encontro inédito que termina amanhã com a celebração de uma missa de encerramento.



Os trabalhos realizam-se à porta fechada e incluem encontros por grupos linguísticos. A língua portuguesa, no entanto, não foi considerada língua de trabalho.

Trata-se da reunião com a mais ampla participação de cardeais realizada no pontificado de Francisco. O objetivo é aprofundar aspetos relacionados com a reforma da Cúria Romana, após a entrada em vigor, desde 5 de junho, da Constituição Apostólica “Praedicate Evangelium”.

A agenda convida os purpurados a indicarem temas e perguntas sobre diferentes aspetos relacionados com aquele documento e prevêem-se momentos de discussão em sessão plenária.

Estes dois dias são ainda uma ocasião privilegiada para todos os membros do Colégio Cardinalício trocarem ideias e se conhecerem melhor (muitos participam pela primeira vez), facto que leva os analistas a sublinharem o clima de “pré-conclave” que se respira, nestas horas, em Roma.