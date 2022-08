Papa em l’Aquila defende uma Igreja livre: “A memória é a força de um povo”

“A memória é a força de um povo, e quando essa memória é iluminada pela fé, esse povo não fica prisioneiro do passado, mas caminha no presente voltado para o futuro, mantendo-se sempre ligado às raízes e valorizando as experiências passadas, boas e más”, disse num breve discurso.

Numa breve visita à cidade italiana de L’Aquila, o Papa encontrou-se com familiares das vítimas do terramoto e manifestou proximidade às famílias e a toda à comunidade reunida na Praça da Catedral.

Referindo-se, de novo, ao sofrimento deste povo por causa da tragédia de 2000, Francisco incentivou os fiéis a cuidarem do dom da misericórdia “porque sabeis o que significa perder tudo, ver desmoronar o que foi construído, deixar o que vos era mais querido, sentir as lágrimas da ausência de quem se amou.”

"A força dos humildes é o Senhor, não as estratégias, os meios humanos, as lógicas deste mundo. Nesse sentido, Celestino V foi uma corajosa testemunha do Evangelho, porque nenhuma lógica de poder poderia aprisioná-lo e controlá-lo. Nele admiramos uma Igreja livre das lógicas mundanas e testemunha plenamente daquele nome de Deus que é a Misericórdia”, disse na homilia.

Aos cristãos, o Papa recordou ainda que sem a liberdade interior dada pela revolução do Evangelho, “continuaremos a testemunhar guerras, violências e injustiças, que nada mais são do que o sintoma externo de uma falta de liberdade interior. Onde não há liberdade interior, o egoísmo, o individualismo, o interesse, a opressão e todas estas misérias abrem caminho.”

A missa terminou com a oração do Angelus, ocasião para Francisco se solidarizar com o povo do Paquistão, vítima de grandes inundações e rezou “pelo povo ucraniano e por todos os povos que sofrem por causa das guerras”, pedindo ao Deus da paz “que reaviva nos corações dos dirigentes das nações o sentido humano e cristão da piedade, da misericórdia”.

No final, Francisco abriu solenemente a porta santa da basílica, inaugurando, deste modo, o jubileu do perdão, instituído por Celestino V em 1294. Dentro da basílica, Francisco rezou em silêncio diante do túmulo do Papa Celestino V, o primeiro a resignar na história da Igreja. Em 2009, este mesmo local foi visitado por Bento XVI que, na ocasião, deixou neste túmulo o seu pálio de investidura usado na missa de entronização.