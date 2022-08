Taizé: Presidente da Comissão Europeia visita comunidade ecuménica e conversa com os jovens

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, os monges informaram que a presidente da Comissão Europeia vai conhecer a comunidade ecuménica, uma “visita excecional” que marca o final do verão, e dialogar com os jovens presentes em Taizé, sobre a “atualidade europeia”, numa palestra pública.

“A visita de Ursula von der Leyen é um gesto importante, que indica que as aspirações e compromissos da geração jovem são ouvidos e levados em conta por políticos e instituições. Nesse sentido, esta visita, nas graves crises do momento, será um sinal de esperança”, afirmou o prior de Taizé, o irmão Alois.

View this post on Instagram

No dia 21 de agosto, começou a semana de reflexão para jovens dos 18 aos 35 anos – estudantes, trabalhadores, voluntários ou à procura de emprego -, com um programa especial dedicado à “preservação da biodiversidade”, onde vários oradores vão animar ateliês, incluindo especialistas em várias áreas, cientistas, políticos.

“Um momento enriquecedor de reflexão e diálogo sobre paz e reconciliação. Sobre valores que unem todos. Também estou muito grata por este intercâmbio com a juventude de Taizé. É uma formidável fonte de inspiração”, escreveu Ursula von der Leyen na rede social Instagram, onde se manifestou “muito feliz por estar na comunidade de Taizé”.

Os encontros internacionais retomaram o seu curso em Taizé após dois anos marcados pela pandemia Covid-19 e, desde a Páscoa, mais de 20 mil jovens participaram semana após semana nas diversas atividades propostas pela comunidade ecuménica: Orações comunitárias, partilha em pequenos grupos, ateliês de reflexão, tarefas práticas.

O encontro europeu promovido no final de cada ano vai realiza-se em Rostock, no norte da Alemanha, no Mar Báltico, de 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2023.

A comunidade de Taizé, em França, a cerca de 360 quilómetros de Paris, congrega uma centena de monges, de várias Igrejas cristãs e de mais de 30 países, incluindo Portugal, o irmão David, unidos como “sinal de reconciliação entre os cristãos e os povos separados”.

Foi fundada a 20 de agosto de 1940, por Roger Schutz, pastor protestante suíço, e começou por acolher perseguidos políticos, judeus e mais tarde prisioneiros alemães.