Primeiro cardeal de Timor. "É o momento de a Igreja timorense contribuir para o mundo"

Isso é uma pergunta que também a mim, muitas vezes, preocupa. Em que é que eu vou contribuir para o bem da Igreja universal? Desde o início, sempre me disponibilizei como sacerdote, e agora como bispo e cardeal, para tudo o que a Igreja me pedir. Estou pronto para colaborar. E penso que este é também o momento para representar aquela gente e povo de Timor, com aquela fé pela Igreja e, assim, contribuir com a riqueza da fé dos que tanto sofreram. É uma Igreja com 500 anos de história, de evangelização, com quase 500 anos de missão, uma Igreja que sofreu muito durante mais de 24 anos, durante a guerra da independência. É uma Igreja que acompanhou o povo, não só durante o sofrimento, mas também para se reconciliarem com os adversários. Creio que são estas coisas que nos pedem para contribuir, é com esta nossa identidade que podemos contribuir para a Igreja universal.

Quando soube da notícia da sua nomeação, teve uma insónia. Aos 55 anos, o arcebispo de Dili D. Virgílio do Carmo da Silva recebeu, neste sábado das mãos do Papa, o barrete e o anel cardinalícios.

O senhor Cardeal diz que Timor é uma igreja viva e com grande riqueza. Como é que olha para este lado do mundo mais desgastado, secularizado e quase indiferente em relação a Deus?

A nossa fé, esta vivacidade da Igreja timorense, recebemo-la dos missionários que vieram desta parte do mundo, de Itália, de Portugal, de Espanha... Foi esta parte do mundo que nos levou a evangelização. O crescimento e a qualidade da fé timorense, foram recebidos pelos nossos missionários. Não o podemos negar. Agora, é com esse sentimento que nos interrogamos sobre o que deve agora fazer a Igreja de Timor. Não é só receber, agora é já o momento para a Igreja timorense contribuir para o mundo. Isto não é uma novidade, porque já temos congregações religiosas que estão a enviar os missionários de Timor para o mundo...

Para aqueles que vos evangelizaram... agora é ao contrário!

Exatamente, é uma missão. E também há muitos timorenses jovens a emigrar para esta parte do mundo, por causa do emprego. Por isso, também temos a obrigação de dar assistência a este drama do êxodo destes jovens que saem do país em busca de trabalho. Devemos acompanhá-los na vida espiritual, no crescimento da fé e também como homens e mulheres.

Há uma faceta que poderá ser também de ajuda nestes tempos, que é a vossa experiência de relação com o Islão...

Posso dizer que a ilha de Timor está dividida ao meio com a Indonésia, mas nós podemos gozar de boas relações com o nosso vizinho. Sendo Timor-leste um país de maioria católica, gozamos desde o início de uma boa relação de tolerância e solidariedade com todos.

Como cardeal, o que mais o preocupa e o que mais deseja, no seu coração?

A preocupação é única. Desde o início, quando recebi sobre os ombros esta missão de bispo, sempre tive o sonho de consolidar a fé na Igreja de Timor. Porque não é só a quantidade, interessa-me, sobretudo, a qualidade, ou seja, como posso consolidar a formação do clero, dos seminaristas e de todos os cristãos para permanecerem firmes na fé, para assim darem um bom testemunho pra o mundo. E também rezo para que Deus dê força para os meus padres e todo o povo, para cumprirmos a nossa parte e Deus nos converter e transformar por dentro, não é?