“Posso contar contigo?”, perguntou o Papa aos novos cardeais

O Papa pediu este sábado aos novos cardeais que sejam homens de zelo apostólico, “animados pelo fogo do Espírito para cuidar corajosamente das coisas grandes e pequenas”.

Na homilia que proferiu durante o Consistório que se realizou esta tarde, na basílica de São Pedro, Francisco recordou aos novos purpurados que “um Cardeal ama a Igreja, sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas; tanto no encontro com os grandes deste mundo, como com os pequenos, que são grandes diante de Deus”.

O Papa destacou o exemplo do antigo cardeal Secretário de Estado, Agostinho Casaroli. Um diplomata “famoso pelo seu olhar aberto para apoiar, com diálogo sábio, os novos horizontes da Europa depois da ‘Guerra Fria’ - e Deus não permita que a miopia humana volte a fechar aqueles horizontes que ele abriu!-”, acrescentou Francisco. "Mas, aos olhos de Deus, são igualmente valiosas as visitas que ele fazia regularmente aos jovens detidos em uma prisão juvenil em Roma, onde era chamado de ‘Padre Agostino’ “, afirmou.

O Santo Padre apontou ainda para o exemplo de um outro cardeal, o vietnamita Van Thuân, que no século XX sofreu atrocidades em várias prisões comunistas no seu país e passou 13 anos em cela de isolamento solitário. Um cardeal que, mesmo nessas circunstâncias, foi “chamado a pastorear o Povo de Deus” e viveu sempre "animado pelo fogo do amor de Cristo, ao ponde de cuidar da alma do carcereiro que vigiava a porta da sua cela.”

Com o Colégio cardinalício reforçado, a partir de hoje com 132 cardeais eleitores, Francisco lembrou a todos os presentes, incluindo os mais velhos não-eleitores, que “Jesus quer lançar este fogo sobre a terra também hoje; quer acendê-lo novamente nas margens das nossas histórias diárias.” E concluiu com um pergunta desafiante: “Ele chama-nos pelo nome, olha-nos nos olhos e pergunta a cada um: Posso contar contigo?”.

Todos os cardeais aqui reunidos permanecerão em Roma para um encontro de dois dias com o Papa, agendado para a próxima 2ª e 3ª feira. A reunião, inédita neste pontificado, destina-se a aprofundar a reforma e funcionamento da Cúria romana e será também uma ocasião privilegiada para os cardeais do mundo inteiro trocarem ideias e se conhecerem melhor.

Francisco presidiu este sábado ao oitavo consistório do seu pontificado, em que criou 20 novos cardeais, 16 dos quais com menos de 80 anos, ou seja, que podem votar na eleição do seu sucessor.

No final do Consistório, o Papa e os novos cardeais foram visitar o papa emérito ao Convento Mater Ecclesiae, Bento XVI, para um breve cumprimento.