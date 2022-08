Papa Francisco pede à Coreia do Norte que o convide a visitar o país

O Papa Francisco pediu à Coreia do Norte para o convidar a visitar o país, assegurando que não recusaria uma oportunidade de visitar o país e trabalhar para a paz.

A garantia foi deixada numa entrevista à televisão sul-coreana KBS, que será transmitida amanhã, sábado.

Em 2018, o Papa Francisco já tinha demonstrado abertura para se deslocar à Coreia do Norte, caso recebesse um convite oficial, mas esta é a primeira vez que o pede diretamente.

À data, a intenção do chefe da Igreja Católica tinha sido avançada pelo gabinete do presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in, após uma reunião no Vaticano.