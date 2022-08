Incêndios. É preciso denunciar "terrorismo de mão criminosa", diz bispo de Viseu

O bispo de Viseu, António Luciano, considerou esta quinta-feira que os "terríveis incêndios" que se têm registado em Portugal são "um cenário de terrorismo, de mão criminosa, de uma outra guerra que é preciso denunciar".

"Não podemos ficar calados e indiferentes. É preciso reagir para pôr termo a tão grande mal. Numa visão teológica da fé são grandes pecados sociais, que devemos saber reparar com respostas de amor e de um bem maior para todos", referiu António Luciano, num texto publicado no 'site' da diocese, intitulado "Senhor, livrai-nos do fogo dos incêndios".

No seu entender, "estes incêndios são um sinal da presença do mal no mundo de hoje" e os cristãos são convidados "a construir o bem e a vencer o mal que acontece na natureza e no mundo" com a sua oração e ação.

O prelado manifestou a sua solidariedade às populações, aos bombeiros e aos elementos da proteção civil e das autoridades, "que incansavelmente combatem até à exaustão tão grande inimigo da natureza", e apelou à responsabilização dos culpados.