Congresso Missionário debate necessidade de abertura ao diálogo com as religiões

É urgente derrubar as “fronteiras que impeçam a fraternidade”. O apelo é dos promotores do Congresso Missionário "Fraternidade Sem Fronteiras" que debate, em Lisboa, de 14 a 15 de outubro, a necessidade abertura ao diálogo com as religiões.

"As grandes proporções do fenómeno migratório e a multiculturalidade daí resultante conduziram o mundo do terceiro milénio a novos desafios no que diz respeito à urgência e à dificuldade do derrube de fronteiras que impeçam a fraternidade", defendem.

Neste sentido, os organizadores do evento apontam que “aprender como viver juntos, a respeitar o outro e a dialogar" como a “questão essencial” da sociedade dos dias de hoje.

O Cardeal espanhol D. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-Religioso, o ex-ministro Guilherme d"Oliveira Martins, D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e o Cardeal José Tolentino Mendonça, bibliotecário do Vaticano, são alguns dos oradores do congresso que discute “a fraternidade na política, na economia, no modelo social, na missão e no diálogo intercultural e inter-religioso”.

Organizado pelas Congregações Missionárias, as Obras Missionárias Pontifícias e a Conferência Episcopal Portuguesa, o congresso terá lugar na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em outubro.