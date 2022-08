"Mensageiros de paz e de unidade" é o lema da viagem do Papa ao Cazaquistão

O Vaticano divulgou esta terça-feira o lema e o logotipo da viagem do Papa Francisco ao Cazaquistão, de 13 a 15 de setembro, para participar no VII Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.



"Mensageiros de paz e de unidade" é o mote desta viagem internacional do Papa à capital do Cazaquistão, Nursultan, e escrito no logotipo em cazaque, na parte de cima, e russo, na parte de baixo, informa o portal Vatican News.

Esta terça-feira, foi também apresentado o logotipo onde se destacam mãos e um coração, uma pomba, um ramo de oliveira e “um ‘shanyrak’, um elemento da casa tradicional do povo cazaque.

“As asas são representadas por duas mãos unidas, simbolizando as dos mensageiros da paz e da unidade. O coração, dentro das asas, representa o amor, fruto da compreensão recíproca, da cooperação e do diálogo”, divulgou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

O ramo de oliveira estilizado é representado por “uma imagem ornamental típica cazaque” e no fundo do logotipo existe “um ‘shanyrak’ de cor azul claro, um elemento da casa tradicional do povo cazaque, ‘o iurtep, e, dentro, uma cruz amarela”.

Sobre as cores utilizadas explica que o azul claro e amarelo são da bandeira do Cazaquistão, o amarelo e branco, as da bandeira do Vaticano, enquanto o verde do ramo de oliveira simboliza a esperança.