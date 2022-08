D. António Sousa Braga foi um "bom pastor" que queria "Igreja ativa"

Um “bom pastor”, humilde, atento aos mais carenciados, que soube acompanhar os novos tempos. É assim que D. João Lavrador recorda D. António Sousa Braga, o bispo emérito de Angra do Heroísmo que morreu esta segunda-feira, aos 81 anos.



“Fica uma grata recordação de um bom pastor, de um homem de fé e muito atualizado, capaz de responder no contexto dos tempos de hoje com uma igreja que ele queria ativa, e queria muito consciente da realidade e uma Igreja evangelizadora”, afirma à Renascença D. João Lavrador, o atual bispo de Viana do Castelo e ex-bispo de Angra.

D. António Sousa Braga dirigiu a diocese de Angra do Heroísmo, entre 1996 e 2006, e D. João Lavrador recorda como foi o processo de sucessão.

“Foi o bispo que me antecedeu em Angra, nos Açores. Ainda fui bispo coadjutor dele, ainda convivemos durante cerca de seis meses e pude apreciar a sua humildade, simplicidade… foram sempre muito apreciadas pelos açorianos”, afirma.

D. António Sousa Braga era “um homem muito lúcido e muito bem formado, em termos intelectuais”, e “tinha uma consciência verdadeira do que era a realidade vida da Igreja nos tempos de hoje”.