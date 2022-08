​Vaticano sem elementos para investigar cardeal Marc Ouellet

O sacerdote determinou não existirem fundamentos para prosseguir com uma investigação canónica ao caso.

"A conclusão foi que não há elementos para iniciar um julgamento contra o cardeal Ouellet por agressão sexual", refere um comunicado do porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, divulgado esta quinta-feira.

O Vaticano considera que não há elementos suficientes para iniciar uma investigação canónica ao cardeal canadiano Marc Ouellet, alvo de um processo judicial no seu país por alegada agressão sexual.

Jacques Servais consultou as alegações e entrevistou a mulher, identificada como “F”, através da plataforma Zoom, na presença de um elemento da comissão diocesana.

“Esta pessoa não avançou com uma acusação que pudesse fornecer material para uma investigação”, refere o padre Jacques Servais, citado pelo comunicado da Santa Sé.

O cardeal Marc Ouellet, que ocupa um dos cargos mais importantes no Vaticano, foi acusado de agressão sexual numa ação judicial coletiva divulgada no Canadá e que visa mais de 80 membros da diocese do Quebec.

O prefeito da Congregação para os Bispos é acusado de ter tocado indevidamente numa estagiária entre 2008 e 2010, quando era arcebispo do Quebec, refere um documento judicial que faz parte da ação coletiva aceite em maio pelo Tribunal Superior daquela região francófona do Canadá.