"Guerra desvia atenções e recursos" da fome em África, alerta Papa

O Papa Francisco lembrou este domingo que a guerra está a desviar as atenções de outros flagelos como a fome em África.

Durante a celebração do Angelus, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, Francisco apelou à solidariedade internacional para as populações vítimas da seca na Somália.

"Quero chamar a atenção para a grave crise humanitária que atinge a Somália e alguns países vizinhos. A população destas regiões, que já vivia em condições muito precárias, enfrenta agora a morte devido à seca”, declarou o Papa.

“Desejo que a solidariedade internacional possa responder eficazmente a esta emergência. Infelizmente a guerra desvia as atenções dos recursos, mas estes são objetivos que exigem o máximo empenho: a luta contra a fome, a saúde e a educação", sublinhou o Sumo Pontífice.

O Papa falou também da Ucrânia e pediu que se reze pela misericórdia e piedade deste povo martirizado pela guerra.

Francisco desafiou as comunidades católicas a viverem a fé como um “fogo aceso para nos manter despertos e laboriosos”.

A fé não é uma “canção de embalar” que nos faz adormecer, mas deve ser uma força de amor por Deus que torna a “vida mais bela”.

"Nas nossas comunidades arde o fogo do Espírito, a paixão pela oração e pela caridade, a alegria da fé, ou arrastamo-nos no cansaço e no hábito?", questionou o Papa.