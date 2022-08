Voltámos aos números pré-pandemia, diz reitor do Santuário de Fátima

O reitor do santuário de Fátima disse, neste sábado, que a afluência de peregrinos nas cerimónias do 12 e 13 de agosto comprovam que o movimento está a voltar ao que era normal antes da pandemia.

Em declarações aos jornalistas no final da Peregrinação do Migrante e do Refugiado, o padre Carlos Cabecinhas afirmou que esta foi “uma peregrinação que nos permite dizer que regressamos à situação pré-pandemia, em termos de número de presenças de migrantes”.

Contudo, em termos de grupos estrangeiros “não passamos ainda aquilo que eram os habituais, mas assistimos claramente a um retorno significativo”.

“Em termos de presença de migrantes, esta foi de novo uma grande peregrinação”, salientou o sacerdote, que destacou a presença, não só de emigrantes portugueses, mas também de migrantes.

Uma das características desta peregrinação é a oferta de cereais. “Aí sim, regressámos a valores muito próximos dos pré-pandemia”, acrescentou o padre Carlos Cabecinhas.

Abusos sexuais sem impacto na afluência

Confrontado pelos jornalistas sobre o possível impacto que os casos de abusos de menores por parte de membros da Igreja têm tido na afluência de pessoas ao santuário, o padre Carlos Cabecinhas negou que tal esteja a acontecer.