Bispo apela em Fátima: "Não deixem os filhos sozinhos com a TV e as redes sociais"

Na homilia da peregrinação do Migrante e do Refugiado, D. Edgar Cunha constatou que “vemos um mundo dilacerado pela guerra, injustiça, violência, falta de respeito à vida e à dignidade da pessoa humana” e apelou a que “não nos deixemos abater pelos profetas do mal, pelos que querem espalhar dúvidas, terror, ódio, egoísmo e trevas.”

Perante milhares de pessoas, sobretudo emigrantes portugueses de férias no país, D. Edgar Cunha alertou que uma peregrinação “não é um encontro turístico nem de entretenimento”, mas “um momento para nos encontrarmos com Deus” e demonstrarmos a fé.

“Não pensem que Deus, religião, sacramentos, Igreja e oração são coisas do passado e somente para as pessoas velhas”, exortou o bispo de Fall River, pedindo aos jovens que “ouçam seus pais, avós e professores”.

Um momento do qual se esperam frutos. “Que a partir de hoje dediquemos mais tempo à oração e menos à televisão, mais tempo com a família e menos em interesses pessoais, mais tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus e menos tempo com os barulhos da vida, mais tempo com Jesus e menos tempo nas redes sociais”, especificou o bispo.