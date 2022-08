"Um bom tsunami". D. Daniel Batalha espera que casos de abusos na Igreja sirvam de alerta também ao Estado

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Batalha, reconheceu esta sexta-feira que se espera muito da Igreja Católica em termos de irrepreensibilidade, sobretudo dos sacerdotes.

“A Igreja tem sido a primeira castigada, e se calhar justamente, até porque se espera muito da Igreja em termos de irrepreensibilidade, acima de tudo dos sacerdotes, mas também tenho esta esperança de que isto possa criar um bom ‘tsunami’ social na sociedade e que muitas outras instituições, começando logo pelas do Estado (…), também possam ir criando este cuidado, para que estas situações não aconteçam”, afirmou D. Daniel Batalha.

O prelado, que integra a Comissão Episcopal para a Pastoral Social e Mobilidade Humana, falava em conferência de imprensa no âmbito da peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima.

O bispo particularizou as acusações ao cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, realçando o cuidado que tem com esta matéria, no sentido de “ir ao encontro [das vítimas], para ajudar, para escutar”.

D. Daniel Batalha lembrou que o Patriarcado de Lisboa foi o primeiro a criar uma Comissão para a Proteção de Menores, referindo que “há este esforço na Diocese de Lisboa”, assim como nas restantes dioceses do país.