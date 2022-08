Padre assassinado na República Democrática do Congo

Um sacerdote morreu na sequência de ataques armados contra duas paróquias da Diocese de Kikwit, na República Democrática do Congo.

De acordo com o portal de notícias do Vaticano, o padre Godefroid Pembele Mandon foi assassinado a tiro, na madrugada do passado sábado, quando assaltantes atacaram a Igreja São José Mukasa, em Kikwit.

O sacerdote ainda foi transferido para o Hospital Olive Lembe Kabila, em Nsele, mas não resistiu aos ferimentos.

“Dom Timothée Bodika Mansiyai, bispo de Kikwit, está profundamente entristecido ao anunciar aos seus fiéis e às pessoas de boa vontade a triste notícia da morte do padre Godefroid Pembele Mandon. Recomendamos a alma do ilustre falecido às suas orações fervorosas”, lê-se no Vaticano News.

Na mesma noite em que o sacerdote foi atingido a tiro, na Paróquia Saint Murumba, na mesma cidade, foram roubadas mulheres que se preparavam para a missa de um novo padre.