Morreu o padre Carl Kabat, que passou 17 anos preso por protestos contra armas nucleares

Morreu o padre oblato Carl Kabat, conhecido pelos seus protestos contra armas nucleares que, ao todo, lhe valeram mais de 17 anos na prisão.

Kabat morreu na residência da sua orgem religiosa em San Antonio, no Texas, no passado dia 4 de agosto, avança a imprensa religiosa. Tinha 88 anos.

Nascido em 10 de outubro de 1933, terceiro de cinco filhos de uma família do Illinois, nos EUA, os seus atos de desobediência civil contra o desenvolvimento de armas nucleares alargaram-se por mais de quatro décadas.

Esta dedicação começou em 1980, com aquela que foi a primeira ação de protesto do chamado Plowshares Movement, um movimento católico de ativismo pela paz cofundado por Kabat e outros padres e freiras católicos.

Numa entrevista ao Serviço de Notícias Católicas, em 2009, Kabat disse que ter estado preso nunca o incomodou -- uma conversa que decorreu enquanto aguardava sentença por ter aberto um buraco numa cerca de proteção de um silo de mísseis no Colorado, bem como por pendurar cartazes com alegres mensagens de paz na propriedade.

Regularmente lembrava as pessoas que Jesus também foi preso por desafiar o império romano. Durante uma das penas de prisão que cumpriu, o padre Kabat ficou cego do olho direito por complicações numa cirurgia às cataratas. Mesmo assim, manteve-se um ávido leitor.

Reconhecido pela sua personalidade excêntrica, Kabat decidiu tornar-se padre após terminar a faculdade, seguindo as pisadas do seu irmão mais velho, Paul, que se juntou aos Oblatos. Foi ordenado padre em 1959, assumindo dioceses nos estados do Minnesota e Illinois, antes de se mudar para as Filipinas e depois Brasil.

"Olhando para os 17 anos que Carl passou na prisão, um dos seus maiores presentes era a esperança", defendia há alguns dias John Schuchardt, diretor da Casa da Paz em Ipswich, Massachusetts, e outro membro do Plowshares Movement.

"O que é que manifestas quando és preso e depois preso outra vez e depois preso novamente? Orientas-te pela verdade, para a eventualidade de a humanidade acordar. Acordas todos os dias com o presente da esperança."