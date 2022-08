Emigrantes em Fátima. “Sentimos saudades de Nossa Senhora”

Por estes dias, em Fátima, os parques de estacionamento enchem-se de viaturas de matrícula estrangeira. São milhares de emigrantes que aproveitam o período de férias para passar pela Cova da Iria, mesmo que não assistam às cerimónias da peregrinação de agosto. Este ano, vêm com a bolsa menos recheada, devido à crise mundial, mas não vão de mãos vazias.

Há cinco anos que Sílvia Esteves não vinha a Portugal. Em Genebra faz a sua vida com a família, oriunda do Sabugal, mas, neste ano, decidiu vir e trazer os pais, com uma preocupação em mente.

Para a jovem, “este ano é muito especial porque a minha mãe tem cancro e ela queria vir a Fátima”. A Dona Maria ficara na capelinha das aparições a rezar, mas nesta viagem a Fátima fez questão de que “a família viesse toda junta neste dia especial para ela”.

Mesmo assim, Maria não esqueceu os seus. A outra filha, Brigitte Esteves, revelou à Renascença que, a mãe “trouxe a fotografia da sua netinha que ficou no seu país, Suíça, e colocou-a junto ao seu coração, na missa de hoje”, para que Nossa Senhora não se esquecesse dela.

“Tenho saudades de Nossa Senhora”

Quando estão na Suíça, apertam as saudades. “Sentimos saudades de Nossa Senhora”, diz Brigitte.