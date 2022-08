Conselho Pastoral sublinha empenho de D. Manuel Clemente "no combate à chaga dos abusos sexuais de menores"

A Comissão Permanente do Conselho Diocesano do Patriarcado de Lisboa emitiu uma nota em que sublinha “a entrega incondicional e sem reservas do Sr. D. Manuel Clemente ao serviço da Igreja e da sociedade portuguesa”.

"Vimos manifestar o nosso desejo mais sincero de que ele continue a sua missão de Patriarca de Lisboa, no que poderá contar com a nossa reforçada, solidária e afetuosa colaboração", refere-se.

O texto, publicado no site da diocese e assinado por oito elementos deste órgão consultivo, destaca “o empenho” do Cardeal-Patriarca “no combate à chaga dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis”, “com atenção primordial à proteção das vítimas, na possível reparação dos danos do passado e na mais cuidada e vigorosa prevenção da sua repetição no futuro”.

“Assistimos, nos últimos dias, a uma intensa cobertura mediática que, a par do justo dever de informar incorre em condenação pública que atinge o Sr. D. Manuel Clemente, baseada numa intervenção pontual cujo sentido tem sido distorcido, que não tem em conta a globalidade da sua ação neste campo e que nada tem a ver com a proteção das vítimas desse crime”, refere o texto.

A nota da Comissão Permanente do Conselho Diocesano do Patriarcado de Lisboa surge na sequência de outros textos semelhantes divulgados, esta semana, pelo Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral e pela Comissão Coordenadora do Diaconado Permanente.