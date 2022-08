Bispo em prisão domiciliária na Nicarágua, após fecho de rádios e expulsões

As autoridades da Nicarágua mantém o bispo D. Rolando José Álvarez retido no paço episcopal, desde 4 de agosto. A detenção provocou uma onda de solidariedade para com o bispo de Matagalpa e a Igreja daquele país.



Em mais um sinal de agravamento das relações entre o Governo de Manágua e a Igreja Católica, o bispo de Matagalpa encontra-se em situação de prisão domiciliária, com polícia à porta, juntamente com seis padres e seis leigos.

Um vídeo divulgado na última semana mostra D. Rolando José Álvarez junto à saída do edifício, com vários elementos da Polícia Nacional a barrar-lhe a saída, com escudos e bastões.

“Queria sair para ir à Catedral celebrar a missa, mas as autoridades superiores não me dão autorização. Estamos aqui seis sacerdotes e seis leigos, encerrados na cúria episcopal, e aqui vamos permanecer respeitando a polícia, os nossos irmãos que têm família e que são nossos amigos”, afirmou D. Rolando, que depois abençoou os agentes das forças de segurança.

Os bispos da Nicarágua já agradeceram as manifestações de fraternidade e solidariedade vindas de outros países neste momento difícil que atravessa a Igreja na Nicarágua, "em particular pelo nosso irmão D, Rolando Álvarez".

"A nossa Igreja por natureza 'proclama o Evangelho da paz'", ao mesmo tempo que pede ao Senhor "que renove a graça do seu Espírito Santo para nos manter firmes na Esperança e fiéis à missão" dele recebida, refere uma carta assinada pelo presidente da Conferência Episcopal da Nicarágua, o bispo de Jinotenga, D. Carlos Enrique Herrera.



No início do mês, o Governo da Nicarágua tinha ordenado o fecho de estações de rádio católicas ligadas ao bispo que tem criticado o Presidente do país, Daniel Ortega, e que já realizou uma greve de fome em protesto contra o assédio das autoridades.

Segundo a Fundação “Ajuda a Igreja que Sofre” (AIS), a diocese de Matagalpa é acusada de “organizar grupos violentos”, e de “realizar atos de ódio contra a população, causando um clima de ansiedade e de desordem, alterando a paz e harmonia da comunidade, com o objetivo de desestabilizar a Nicarágua e atacar as autoridades constitucionais”.