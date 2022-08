​Diáconos de Lisboa manifestam apoio a D. Manuel Clemente

A Comissão Coordenadora do Diaconado Permanente do Patriarcado de Lisboa manifesta o seu apoio a D. Manuel Clemente, na sequência de notícias sobre abusos de menores na Igreja.



A comissão refere, em comunicado, que “tem acompanhado, com atenção e tristeza, as notícias das últimas semanas sobre a Igreja em Portugal, e a Igreja diocesana de Lisboa em particular, notícias essas geralmente acompanhadas de muitas especulações e inverdades, nomeadamente acerca do Patriarca de Lisboa”.

Os diáconos expressam apoio ao cardeal Patriarca de Lisboa, em “total sintonia” com a nota do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral de Lisboa divulgada na terça-feira.

A comissão sublinha que vem, por esta forma, fazer “eco daquilo que muitos dos diáconos da diocese nos têm transmitido ao longo destes dias”.

“Também nós queremos manifestar ao nosso Patriarca o nosso afeto e proximidade, bem como a nossa fidelidade e incondicional comunhão”, sublinha o comunicado.

“Que a Virgem Santa Maria, Mãe da Igreja e serva do Senhor, acompanhe o nosso Patriarca e toda a nossa diocese com a sua solicitude materna”, conclui a Comissão Coordenadora do Diaconado Permanente do Patriarcado de Lisboa.