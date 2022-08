Clero do Patriarcado manifesta apoio a D. Manuel Clemente

O Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral do Patriarcado de Lisboa manifesta apoio a D. Manuel Clemente, perante as notícias que questionam a sua gestão de casos de abusos sexuais.

“Em vez de possibilitar uma maior tomada de consciência acerca do problema dos abusos sexuais na Igreja e de conduzir a um debate sério sobre o clericalismo (como o Papa Francisco já indicava na carta enviada ao Povo de Deus sobre os abusos sexuais, abusos de poder e abusos de consciência, em 20 de agosto de 2018), a dinâmica mediática transformou tudo em mais um ‘caso’”, lamentam os responsáveis, numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

Os cinco membros do Secretariado Permanente deste órgão consultivo do cardeal-patriarca assinalam que se vivem “tempos exigentes” para a Igreja, com a divulgação, “semana após semana” de notícias sobre abusos sexuais.

“Alguns são casos já investigados, outros até já julgados; uns condenados, outros arquivados”, acrescentam.

"Encontramo-nos num caminho de conversão para que crimes destes nunca mais sejam encobertos, e que, de futuro, preventivamente, tudo se faça para que eles não se repitam”.

A nota deixa uma palavra de solidariedade a D. Manuel Clemente, perante acusações de encobrimento de casos de abusos, que tem rejeitado.