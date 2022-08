Papa diz que saída de navios com cereais da Ucrânia é um sinal de que "é possível dialogar"

O Papa Francisco afirmou este domingoa sua “satisfação” pela saída de navios com cereais dos portos da Ucrânia, referindo que é um sinal de que “é possível dialogar”.

“Desejo saudar com satisfação a partida dos portos da Ucrânia dos primeiros navios com cereais. Esse passo demonstra que é possível dialogar e alcançar resultados concretos que agradem a todos”, afirmou o Papa.

No encontro dominical com peregrinos presentes em Roma e os que acompanham a oração do Ângelus através dos meios de comunicação social, o Papa afirmou que a saída de navios com cereais da Ucrânia “é um sinal de esperança”.

“Desejo que, seguindo nesse caminho, possamos colocar um fim aos conflitos e alcançar uma paz justa duradoura”, afirmou.

Francisco referiu-se também à Peregrinação Europeia de Jovens, que terminou hoje em Santiago de Compostela e, abençoando os participantes e os que organizaram este encontro, desejou que a vida de todos seja sempre “um caminho”.

“Que a vossa vida seja sempre um caminho, um caminho com Jesus Cristo, um caminho para Deus e para os irmãos, um caminho no serviço e na alegria”, afirmou.