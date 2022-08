Marcelo apela a vítimas de abusos: "Testemunhem, utilizem o direito de denúncia"

O Presidente da República apela à denúncia de casos de alegados abusos sexuais. Marcelo Rebelo de Sousa falava, esta sexta-feira, no final de uma audiência com o coordenador da Comissão Independente, Pedro Strecht.

"Testemunhem, utilizem o direito de denúncia, mas se querem testemunhar num quadro anónimo perante especialistas têm a comissão, também podem recorrer diretamente à Justiça", afirmou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas.



Marcelo Rebelo de Sousa elogia o trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja, que vai apresentar conclusões no início do próximo ano, que tem "um papel fundamental de desbloquear um tema na sociedade e na Igreja portuguesa".



"Aquilo que era para muitos setores da sociedade um tabu, deixou de o ser. A comunicação social também teve papel importante para esse desbloqueamento", assinala o Presidente da República.

A Comissão Independente, salienta, também está a fazer um "trabalho que prepara a intervenção da justiça", que se deverá seguir numa próxima fase e que dever ser acompanhada e célere, sublinha.



Vítimas "não falam indemnizações"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que as alegadas vítimas que têm dado do seu testemunho "não querem indemnizações", mas que seja feita justiça.

“Ninguém fala em indemnizações. Não é essa a preocupação fundamental, é a verdade. E a apresentação de um pedido de perdão e assunção de responsabilidades por aquilo que terá acontecido."



O chefe de Estado considera que a Comissão Independente tem, também, "o papel de ajudar a Igreja a fazer o seu percurso em termos de mentalidade. Todos percebem que uma instituição só ganha com a verdade e a transparência".

“As pessoas têm que ter noção que há realidades que são imparáveis, porque a própria existência da democracia e de um Estado de direito implica uma justiça efetiva e essa justiça implica que as pessoas vão compreendendo que a evolução no sentido de mais justiça, de mais proteção dos direitos das pessoas, é imparável. Há setores que resistem mais? É um erro não perceber que, para a sociedade e para as instituições, é anteciparem-se ao apuramento da verdade e da transparecia. Se não o fizerem vão apodrecendo e morrendo, pensando que estão vivas”, argumenta Marcelo Rebelo de Sousa.







[em atualização]