​Abusos. Escuteiros garantem ser instituição segura

Nas notícias vindas a público nas últimas horas um dos padres suspeitos, no Patriarcado de Lisboa, terá abusado de jovens escuteiros, que denunciaram o caso aos superiores, nos anos 90.

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) não tem registo do que se passou, até porque as regras que havia na altura não eram as de hoje, mas Paulo Santos, chefe nacional adjunto do CNE manifesta, em declarações à Renascença, total disponibilidade do movimento para colaborar com as autoridades, caso seja necessário.

“Não temos esses dados, mas pela notícia conseguimos identificar. Neste caso os nossos escuteiros foram proativos, e tentaram denunciar o caso”, sublinha o responsável, garantindo total disponibilidade para esclarecer o que for preciso.

“O CNE está comprometido em apoiar todas as vítimas do presente e do passado, e estamos inteiramente disponíveis para continuarmos a colaborar com as autoridades civis e eclesiais para apurar toda a verdade e reparar os danos causados por essas situações.”