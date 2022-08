Peregrinação Europeia de Jovens arranca em Santiago de Compostela

“É o tema do levantar-se, despertar para a vida deste tempo, ser testemunha da boa nova do Evangelho para este momento da história e da Igreja, com o exemplo de Maria e do Apóstolo São Tiago”, explicitou.

O cardeal realçou também a proximidade do lema da PEJ 2022, ‘Jovem, levanta-te e sê testemunha, o Apóstolo São Tiago espera por ti’, com os temas escolhidos pelo Papa Francisco para o ciclo de preparação da JMJ 2023 – a edição de Lisboa tem como tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’.

Programa semelhante ao de uma JMJ

O programa de atividades do PEJ é extenso, assemelha-se em muito ao programa de uma JMJ, contemplando momentos de formação, oração e lazer.

Em diversos pontos da cidade galega haverá catequeses no período da manhã, oficinas e atividades, durante a tarde, enquanto as noites ficam reservadas para espetáculos, concertos, visitas culturais e sessões de oração que terão lugar em diversos templos.

O ponto alto da peregrinação acontece no sábado à noite, com a vigília de oração, e no domingo de manhã, com a eucaristia dominical que encerrará o PEJ e que será presidida pelo cardeal D. António Marto.

O encontro europeu, acontece exatamente um ano antes do encontro mundial de jovens em Lisboa, pretendendo ser um incentivo para a JMJ e um desbloqueador de entusiasmo de todos os jovens europeus.

A Peregrinação Europeia de Jovens acontece em Santiago de Compostela em todos os anos jacobeus, em que o dia de São Tiago se celebra ao domingo. Este ano, a data não coincidiu com um domingo, mas “é um ano jacobeu prolongado devido à pandemia”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, prevendo-se a participação de centenas de milhares de jovens e do Papa Francisco, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).