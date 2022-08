Monte da Virgem. Santuário desafia fiéis a peregrinarem a pé

O Santuário do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, desafia os fiéis a fazerem uma peregrinação à pé no próximo dia 14 de agosto, dia em que se realiza a “Grande Peregrinação” anual. O convite parte da Confraria do Monte da Virgem e do reitor do santuário, padre Vítor Ramos.

“Até à década de 70, por ocasião da peregrinação de agosto, eram milhares de fiéis que peregrinavam a pé até ao Monte da Virgem, vindos das paróquias do concelho de Vila Nova de Gaia, da cidade do Porto, de Gondomar, de Valongo, de Santa Maria da Feira, de Espinho, de Arouca, e não só”, destaca o comunicado enviado à Renascença.

É neste contexto que o santuário desafia os crentes a peregrinarem ao Monte da Virgem, “à casa da Mãe”.

Preside à peregrinação anual, que compreende a missa solene e bênção dos doentes, às 11h00, e que será transmitida pela Renascença, D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto. Da parte da tarde, haverá missa solenizada às 17h.

O santuário do Monte da Virgem nasceu da devoção dum grupo de católicos e do padre Luís Pinho da Rocha, em 1905. Assume-se como sinal da grande devoção mariana dos católicos do Grande Porto.

O Monte da Virgem foi confirmado pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, como “santuário diocesano”, em julho de 2020. Desde então, o prelado tem manifestado o desejo de que o Monte da Virgem volte a ocupar um lugar especial na vivência da fé dos cristãos da Diocese do Porto, que seja “a casa da Mãe na diocese da Virgem”.

De entre as muitas celebrações, ao longo do ano, destacam-se a peregrinação dos doentes, no domingo seguinte ao dia 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente; a peregrinação das mães, no primeiro domingo de maio; a festa litúrgica de Nossa Senhora do Monte da Virgem, a 25 de junho; e a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira do santuário, a 8 de dezembro.