A caminho de Santiago… de andarilho

O facto de ter mobilidade reduzida, devido à paralisia cerebral, levou os pais a questionarem-se como o poderiam levar. A surpresa surgiu quando o serviço da juventude do Patriarcado de Lisboa abriu inscrições para jovens com mobilidade reduzida participarem na peregrinação europeia a Santiago de Compostela, de 3 a 7 de agosto, uma espécie de “preparação” para a JMJ.

André Garcia é um dos 117 jovens do Patriarcado de Lisboa que estão a caminho de Santiago de Compostela. A eles juntam-se muitos outros de outras dioceses do país que percorrem os caminhos de Santiago para participarem na Peregrinação Europeia de Jovens.

Para o jovem de 25 anos, “o mais difícil tem sido a própria caminhada com as subidas e descidas sob calor intenso.” No entanto, da sua memória, já não saem vários momentos que, até agora, marcaram esta jornada, como “o convite para tocar no coro e a disponibilidade demonstrada pelas pessoas para cantar, as conversas entre as pessoas durante a caminhada e as brincadeiras para nos animar neste caminho”.

Já para Madalena Sá, esta é a primeira peregrinação da sua vida. Com apenas 15 anos, tinha já há muito tempo o desejo de um dia fazer uma peregrinação. O convite da paróquia surgiu na altura certa e a jovem aceitou. Não quis fazer preparação física, por isso “tem sido um pouco doloroso, porque é cansativo, ainda por cima com o calor”, mas garante que “tem sido giro”. Apesar do cansaço, mantém o objetivo de “chegar ao fim”, até porque quer participar na Jornada Mundial da Juventude.

Preparação para a JMJ

A nível espiritual, os jovens têm o apoio do padre João Quintas. O assistente espiritual do serviço da juventude do patriarcado admitiu à Renascença que “esta peregrinação é uma preparação para a JMJ”, mas “é também uma oportunidade por si” que “eles querem aproveitar”.

Por outro lado, tem um aspeto “muito singular e especial”, porque, para além de estarem em peregrinação, “vão poder desfrutar de umas jornadas europeias de quatro dias na cidade”.

“Em cada verão, há sempre oportunidade de fazermos estas experiências especiais de ser Igreja, o que nem sempre é possível durante o ano, devido às correrias do trabalho e da escola”, salientou o sacerdote, para quem esta “é uma bela forma de os jovens também saberem que podem estar em Igreja a gozar as férias e a oferecer as férias também para estes momentos de encontro.”