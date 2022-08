“Vemo-nos em agosto de 2023!”. Falta um ano para a JMJ

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 lançou, esta segunda-feira, uma campanha para assinalar “a simbólica data de um ano” para o encontro que irá reunir milhares de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco, na cidade de Lisboa.

A campanha intitulada “Vemo-nos em agosto de 2023!”, parte da figura do Papa Francisco, e é um convite à participação e ao envolvimento na Jornada Mundial da Juventude, que é, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude determinada em construir um mundo mais justo e solidário.

"A um ano da JMJ Lisboa 2023 renovo o convite a todos os portugueses para acolher nas nossas casas, aldeias, vilas e cidades, a juventude do mundo inteiro", é a mensagem do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, por ocasião desta data.

De acordo com a nota enviada à Renascença, a campanha incide na colocação de outdoors e uma presença forte nos meios digitais, apelando à participação de todos neste encontro mundial de jovens.

“Nas redes sociais decorre também uma ação com o título ‘30 dias, 30 perguntas sobre a JMJ’, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre este encontro. Está também disponível uma newsletter especial”, acrescenta a nota.

Numa mensagem vídeo divulgada em março, o Papa Francisco afirmou rezar “para que este encontro seja um encontro fecundo em que cada um de nós saia melhor do que chegou”.

As inscrições para a JMJ Lisboa 2023 abrem depois do verão. Todas as informações sobre o processo estarão disponíveis no site oficial.

CTT lançam edição de selos dedicada à JMJ Lisboa 2023

Os CTT - Correios de Portugal unem-se à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e assinalam esta data com a emissão de dois selos e um bloco filatélico, onde se apresentam os principais fios condutores da JMJ.

No total, serão emitidos 150. 000 selos e 20. 000 blocos que vão espalhar a mensagem da JMJ Lisboa por todo o mundo, através dos serviços postais dos correios.

“Os CTT desenvolveram também um algoritmo de Realidade Aumentada que vai permitir, através de uma aplicação gratuita, que os smartphones com sistema Android ou iOS interpretem a imagem do bloco filatélico e façam correr a mensagem em vídeo do Papa a convidar os jovens de todo o mundo para esta jornada”, lê-se na nota.

Também em 2023 a visita do Papa Francisco a Portugal será tema central da segunda emissão de selos dos CTT.

Lisboa é a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023.

As edições internacionais da JMJ são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma. A JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).