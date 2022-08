Vaticano confirma viagem do Papa ao Cazaquistão em setembro

O Vaticano confirmou esta segunda-feira a viagem do Papa ao Cazaquistão para participar no 7.º Congresso Mundial de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.

“Aceitando o convite das autoridades civis e eclesiais, o Papa Francisco fará a anunciada Viagem Apostólica ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro deste ano, visitando a cidade de Nursultan, por ocasião do VII Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais”, lê-se no comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Francisco já expressou o desejo de se encontrar com o Patriarca Kiril da Igreja Ortodoxa Russa.



A visita acontece numa altura em que se assinalam os 30 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a República do Cazaquistão, país em que os católicos representam 1% da população.

Francisco já havia expressado a sua intenção de viajar até ao Cazaquistão durante uma conversa por videoconferência em abril passado com o presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev

“O Cazaquistão acolhe com satisfação a decisão do Papa Francisco de assistir ao 7.º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que se celebra em NurSultan em setembro de 2022, como ficou estabelecido durante as conversas ao mais alto nível entre o Presidente Kassym-Jomart Tokayev e o Papa, no passado dia 11 de abril de 2022”.

A primeira edição do congresso, que visa promover o diálogo entre as religiões, foi realizada em Astana, em 2003, tomando como modelo o “Dia de Oração pela Paz” no mundo, convocado em Assis por João Paulo II, em janeiro de 2002. A iniciativa tinha como objetivo reafirmar a contribuição positiva das diferentes tradições religiosas para o diálogo e a harmonia entre os povos e as nações após as tensões que se seguiram aos ataques do 11 de setembro de 2001.

O congresso inter-religioso deste ano terá como tema “O papel dos líderes das religiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento sócio espiritual da humanidade no período pós-pandémico”.